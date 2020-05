Mindestlohn absenken, Arbeitszeit erhöhen: Forderung der Unionspolitiker sorgt für heftige Kritik

Die große Koalition bastelt derzeit an einem Konjukturpaket. Mindestens 50 Milliarden Euro soll es umfassen. Nach Pfingsten soll dann eine Entscheidung fallen, wie der deutschen Wirtschaft in der Corona-Krise geholfen werden soll. Nun kam ein besonders pikanter Vorschlag von Wirtschaftspolitikern der Unionsparteien im Bundestag.

In einem sechsseitigen Papier fordert die Arbeitsgemeinschaft Wirtschaft und Energie der CDU/CSU-Bundestagsfraktion – eine 17-köpfige Parlamentariergruppe um den baden-württembergischen Abgeordneten Joachim Pfeiffer (CDU) – etwa, den Mindestlohn (aktuell 9,35 Euro pro Stunde) abzusenken – oder zumindest eine für das kommende Jahr geplante Erhöhung auszusetzen. Weiter schwebt den CDU/CSU-Politikern vor, das Arbeitszeitgesetz zu ändern. Laut einem Bericht der Deutschen Presse-Agentur heißt es in dem Papier mit dem Namen "Wachstumsprogramm für Deutschland" weiter:

Generell sollte an die Stelle einer täglichen eine wöchentliche Höchstarbeitszeit von 48 Stunden treten, die in tarifgebundenen wie in tarifungebundenen Unternehmen gilt.