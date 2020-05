RT Deutsch-Spezial: Tod auf dem Spargelhof (Video)

Am 11. April verstarb ein rumänischer Erntehelfer in einer Arbeiterunterkunft auf einem Hof bei Bad Krozingen in Baden-Württemberg. RT Deutsch-Spezial hat sich die Arbeitsbedingungen der Erntehelfer angesehen und stieß dabei auf eine Mauer des Schweigens.

Nur mit einer Sondergenehmigung, um die Spargelernte während der Corona-Pandemie retten zu können, durften Zehntausende Helfer aus Osteuropa als Saisonarbeiter eingesetzt werden. Strenge Auflagen zur Unterbringung der Arbeiter und ein striktes Kontaktverbot sollten die in erster Linie aus Rumänien kommenden Erntehelfer vor einer Coronavirus-Infektion schützen. Mehr zum Thema - Eingeflogen für die Spargelernte: Erste Helfer aus Rumänien in Berlin-Schönefeld gelandet Was Kritiker des leichtsinnig erscheinenden Arbeitseinsatzes ausländischer Helfer auf den Feldern gar nicht erst zu befürchten wagten, trat dann doch ein: Eine Infektionswelle auf einem Spargelhof in der Region forderte bereits ein Todesopfer. Während das zuständige Landratsamt in Freiburg bestätigte, dass alle Auflagen durch die Landwirte eingehalten worden seien und der verstorbene Erntehelfer, obwohl mit dem Coronavirus infiziert, einem Herzversagen erlag, werden in rumänischen Medien schwere Vorwürfe gegen die Spargelbauern der Schwarzwald-Region erhoben. RT Deutsch-Spezial hat sich die Arbeitsbedingungen der Erntehelfer angesehen und stieß dabei auf eine Mauer des Schweigens.