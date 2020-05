Opfer einer Verwechslung? Angriff auf ZDF-Team war offenbar geplant

Nach dem gewalttätigen Angriff auf ein ZDF-Kamerateam am Freitag in Berlin sind die Hintergründe der Tat weiterhin unklar. Derzeit wird von einem politisch motivierten Verbrechen ausgegangen. Die nach der Tat zunächst festgenommenen Personen wurden von Polizei und Staatsanwaltschaft dem linken Spektrum zugeordnet.

Das siebenköpfige Team der ZDF-Sendung "heute-show" hatte am Freitag bei einer Demonstration gegen die in der Corona-Krise verhängten staatlichen Maßnahmen gefilmt. Die Teilnehmer an diesen Demonstrationen, die eine ihrer Ansicht nach grundgesetzwidrige Einschränkung von Grundrechten beklagen, werden vom politischen und medialen Mainstream gern als Rechtspopulisten und Verschwörungstheoretiker bezeichnet.

Auf dem Rückweg zu ihren Fahrzeugen wurden Personen des ZDF-Teams laut Polizeiangaben von einer Gruppe Vermummter angegriffen. In der Pressemitteilung der Berliner Polizei vom Samstag heißt es dazu:

Gegen 16.25 Uhr kam es in der Rochstraße in Mitte zu einem Angriff auf ein Kamerateam des ZDF, das in Begleitung von Mitarbeitenden eines Sicherheitsdienstes war. Nach bisherigen Erkenntnissen machte das sieben Personen große Team eine Pause, als es plötzlich und unvermittelt von rund 20 bis 25 vermummten Personen angegriffen worden sein soll. Die Personen sollen geschlagen, offenbar auch mit einer Metallstange, und als sie auf dem Boden lagen, getreten worden sein. Anschließend flüchteten die Tatverdächtigen. Alarmierte Polizeikräfte konnten kurz darauf in der Nähe zwei Frauen und vier Männer als Tatverdächtige vorläufig festnehmen. Ein 50-Jähriger des Kamerateams hatte bei dem Angriff das Bewusstsein verloren und wurde nach einer Versorgung am Ort zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Eine 41-Jährige, ein 35-Jähriger und ein 59-Jähriger des Teams erlitten ebenfalls Verletzungen und kamen zu ambulanten Behandlungen in ein Krankenhaus. Drei Männer des Teams, 21, 31 und 38 Jahre alt, blieben unverletzt. Die festgenommenen Frauen, 25 und 27 Jahre alt, und Männer, 24 und 31 Jahre alt, sowie zwei 25-Jährige, wurden in ein Polizeigewahrsam gebracht und erkennungsdienstlich behandelt. Die Tatverdächtigen werden heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft Berlin zum Erlass von Haftbefehlen vorgeführt. Die Ermittlungen zum Verdacht des besonders schweren Landfriedensbruches führt der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin.