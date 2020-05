Mehrere Hundert Teilnehmer bei Demo in Leipzig-Connewitz

© Tim Wagner via www.imago-images.de

Überall auf der Welt finden trotz der Corona-Epidemie zum traditionellen Kampftag der Arbeiterklasse, dem 1. Mai, Demonstrationen und Kundgebungen statt. Auch in Deutschland gibt es Aktionen. Die Gewerkschaften riefen derweil zu Online-Aktivitäten auf.

In Leipzig haben am 1. Mai mehrere Hundert Menschen demonstriert. Nach ersten Schätzungen der Polizei beteiligten sich mehr als 200 Menschen am Protest im alternativ geprägten Stadtteil Connewitz. Die Initiative #NichtaufunseremRücken hatte unter dem Motto "Kämpferisch zum Ersten Mai" dazu aufgerufen.

Ein Twitter-Nutzer gab an, die Demonstration auf Video aufgenommen zu haben.

Die Demonstranten waren mit Mundschutz "vermummt". Das Ordnungsamt hatte spontan zugestimmt, dass die Demonstrationsroute vom Südplatz zum Connewitzer Kreuz führt, wie eine Polizeisprecherin sagte.

Laut einer Linken-Kommunalpolitikerin beteiligten sich am Ende 500 Personen an der Demonstration.

Zunächst waren wegen der Corona-Krise nur zwei stationäre Kundgebungen mit höchstens 25 Teilnehmern genehmigt worden. Nach Angaben der Polizei verlief der Aufzug zunächst friedlich.

