Deutschland sucht Weg aus der Corona-Krise: Menschen vor Profite oder umgekehrt? (Video)

Quelle: www.globallookpress.com © Jens Schicke

Teilnehmer an der 4. Hygienedemonstration am Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin. teil. Sie demonstrieren trotz Versammlungsverbots gegen die Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus und gegen die Grundrechtseinschränkungen, 25.04.2020