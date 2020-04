Corona-Krise: Politiker gewinnen an Profil, kritische Meinungen werden untersagt (Video)

Obwohl eine Demonstration nicht genehmigt wurde, versammelten sich Hunderte Menschen am 23. April in Berlin-Mitte um gegen die Corona-Maßnahmen zu protestieren. Dass Demonstrationen derzeit nicht erlaubt sind, dafür haben die Teilnehmer der sogenannten "Hygiene-Demos" kein Verständnis.

Die Durchsagen der Polizeibeamten ignorierten sie. Und so kam es zu zahlreichen Platzverweisen. Doch viele Menschen blieben – sie sehen sich in ihren Rechten und Freiheiten vom Staat zu Unrecht eingeschränkt. Wie es an dem besagten Samstag zuging, wie Politiker dank der Corona-Krise an Profil gewinnen und wie die Kritiker des Staates eingeschüchtert werden, erfahrt Ihr in der Reportage von RT Deutsch-Redakteurin Maria Janssen.