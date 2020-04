Bundeswehr hält 37.000 Soldaten für Corona-Einsatz bereit

Für den Einsatz in der Corona-Krise hält die Bundeswehr mehr als 37.000 Soldaten zur Unterstützung von Ländern und Kommunen bereit. Zu dem Einsatzkontingent "Hilfeleistung Corona" gehören mehr als 17.000 Männer und Frauen aus dem Sanitätsdienst der Streitkräfte.

In den fünf Bundeswehrkrankenhäusern wurden in dieser Woche für die normale Pflege von COVID-19-Patienten insgesamt 820 Betten vorgehalten, von denen 48 am Mittwoch belegt waren. Für die intensivmedizinische Behandlung gab es 159 Betten in den Krankenhäusern, von denen 23 mit COVID-19-Patienten belegt und knapp 100 frei waren. In den Bundeswehrkrankenhäusern waren bereits vor der Krise ungefähr 80 Prozent Zivilisten behandelt worden. In der Bundeswehr gab es bislang mindestens 314 Corona-Fälle.

Bei einer Lockerung der verordneten Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Leben rechnet die Bundeswehr binnen zehn bis 14 Tagen mit einem Stresstest für zivile Krankenhäuser und die Einrichtungen des Sanitätswesens. (dpa)

