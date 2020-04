Finanzministerium Hessen: Zweiter hochrangiger Beamter geht in den "selbst gewählten Freitod"

An den Fahnen vor dem Rathaus im hessischen Wiesbaden ist am 30. März 2020 ein schwarzes Band als Zeichen der Trauer um den hessischen Finanzminister Thomas Schäfer angebracht.

Nur drei Wochen nach dem mutmaßlichen Suizid des hessischen Finanzministers Thomas Schäfer (CDU) hat sich offenbar ein weiterer leitender Beamter des Finanzressorts das Leben genommen. Seine Leiche wurde am Donnerstag in seinem Büro gefunden, wie das RND berichtet.

Ende März wurde der hessische Finanzminister Thomas Schäfer tot aufgefunden. Ermittler gingen von Selbstmord aus, Kollegen verwiesen auf dessen Sorgen angesichts der Corona-Krise.

Am Donnerstagmorgen ist ein weiterer leitender Mitarbeiter des hessischen Finanzministeriums "leblos in seinem Büro aufgefunden worden, nach polizeilichen Mitteilungen ist von einem selbst gewählten Freitod auszugehen", zitiert das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND, Freitagsausgaben) eine interne Mail des Finanzstaatssekretärs Martin Worms an die Mitarbeiter des Finanzministeriums.

Der plötzliche Tod von Finanzminister Schäfer hatte Ende März bundesweit Bestürzung ausgelöst. Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) sprach von einer Verzweiflungstat im Zusammenhang mit der finanziellen Bewältigung der Corona-Krise, für die der 54-Jährige offenbar keinen Ausweg mehr gesehen habe.

Ich muss davon ausgehen, dass ihn diese Sorgen erdrückt haben.

Bei der Gedenkfeier für Schäfer, der als möglicher Nachfolger Bouffiers galt, sagte Landtagspräsident Boris Rhein (CDU), der Finanzminister habe er noch wenige Tage vor seinem Tod zum Nachtragshaushalt angesichts der Corona-Krise im Landtag eine kraftvolle Rede gehalten.

Ausgerechnet er sah aber keine Perspektive mehr, ausgerechnet ihn hatte die Hoffnung offenbar verlassen.

Aus Ermittlungskreisen hieß es im Nachhinein, dass Schäfer einen Abschiedsbrief hinterlassen habe, in dem er die Gründe für seinen Suizid nannte. Schäfer soll darin von einer "Aussichtslosigkeit" gesprochen haben, die er gesellschaftlich, aber auch bezogen auf die wirtschaftliche Lage des Landes sehe. Diese Aussichtslosigkeit habe er unter anderem konkret auf die derzeitige Situation bezogen, die ihm offenbar "zu schaffen" gemacht habe.

