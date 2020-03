Funkenflug bei Gleisarbeiten verursacht Brand mit Millionenschaden: Mehr als 30 Autos fangen Feuer

In der Nacht zum Samstag hat es auf einem Wiesbadener Firmengelände einen Brand gegeben. Durch das Feuer wurden 31 Autos stark beschädigt. Nach Angaben der Polizei handelte es sich dabei um hochwertige Neufahrzeuge. Der Schaden wurde auf 1,4 Millionen Euro beziffert.

Schleifarbeiten auf Bahngleisen in Wiesbaden führten am späten Freitagabend zu einem starken Funkenflug, der zunächst eine Brombeerhecke in Brand setzte. Die Flammen gingen anschließend auf ein nahegelegenes Firmengelände und die dort abgestellten Autos über.

Hoher Sachschaden beim Brand mehrere PKW in Mainz-Amöneburg,einige Fahrzeuge brennen aus. https://t.co/6PokLYvkyT — Feuerwehr Wiesbaden (@FeuerwehrWI) March 28, 2020

Für die Dauer der Löscharbeiten wurde die Wiesbadener Landstraße von 00:00 Uhr bis 01:50 Uhr für den Verkehr gesperrt. Die Flammen beschädigten insgesamt 31 Autos. Dadurch entstand ein Schaden von etwa 1,4 Millionen Euro.

Millionenschaden in Wiesbaden: 31 Autos bei Brand auf Firmengelände zerstört https://t.co/gUXQH3sYuX — hessenschau (@hessenschau) March 28, 2020

Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Vorsorglich wurden 20 Anwohner und sechs Feuerwehrmänner von den Rettungsdiensten auf eine Rauchgasvergiftung untersucht. (dpa)

