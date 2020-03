Tom Hanks und seine Ehefrau mit Corona-Virus infiziert

Oscar-Preisträger Tom Hanks und seine Ehefrau, Produzentin und Schauspielerin Rita Wilson, sind mit dem Corona-Virus infiziert. Dies gab der 63-Jährige am Mittwoch auf Instagram und Twitter bekannt. Seine Sprecherin bestätigte die Diagnose.

Der Schauspieler erklärte, sie seien in Australien und hätten sich müde und fiebrig gefühlt, wie bei einer Erkältung. In die Nachricht stellte der 63-Jährige ein Foto von einem Gummihandschuh in einem Mülleimer. Sie hätten sich testen lassen und das Ergebnis sei positiv. Sie würden nun die Anweisungen der Gesundheitsbehörden befolgen, sich in Isolation begeben und "jeden Tag nehmen, wie er kommt". Das Paar wolle die Welt auf dem Laufenden halten. "Passt auf euch auf!", fügte Hanks hinzu.

Zahlreiche Follower auf Instagram schickten Genesungswünsche. Auch Schauspielkollege Marlon Wayans wünschte schnelle Besserung – aber auf eine ironische Art. Tom müsse immer der Erste sein, witzelte Wayans:

Erster Emmy-Gewinner, erster Oscar-Gewinner, erster Hollywood-Corona-Virus. Das sollte ich doch werden, verdammt nochmal!

Die 63-jährige Sängerin und Schauspielerin Rita Wilson hatte in den vergangenen Tagen in Australien mehrere Auftritte. Auf Instagram postete sie Fotos und Videos von verschiedenen Veranstaltungen, darunter vom Opernhaus in Sydney.

