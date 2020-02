Chef von "Reporter ohne Grenzen": Assange-Auslieferung ist Bedrohung für alle Journalisten (Video)

Quelle: Reuters © Charles Platiau/Reuters Internationale Solidarität: Demonstranten in Paris fordern die Freilassung von Julian Assange (17. Februar 2020).

Weiterhin gibt es große Sorge um den Gesundheitszustand des WikiLeaks-Gründers Julian Assange. Bei einer Anhörung vor Gericht war er nicht in der Lage, sich an sein Geburtsdatum zu erinnern. Weltweit prangern Mediziner die "psychologische Folter" des Gefangenen an.

