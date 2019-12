Summa Summarum mit Thorsten Schulte: Fremdbestimmt – die Strukturen der Macht

Der gelernte Bankkaufmann und Investmentbanker Thorsten Schulte, der seiner Community auch als Edelmetallberater "Silberjunge" bekannt ist, spricht mit RT Deutsch-Moderatorin Paula P‘Cay über sein neu erschienenes Buch "Fremdbestimmt – 120 Jahre Lügen und Täuschung".

Bereits 2007 warnte Schulte seinen damaligen Arbeitgeber, die Deutsche Bank, vor einem Crash. Doch diese verpasste ihm einen Maulkorb. Daraufhin gründete er den "Silberjungen". Schulte bezeichnet Gold und Silber als Erzfeinde des Papiergeldes sowie der Zentralbanken und steht dem Finanz- und Bankensystem sehr kritisch gegenüber.

Mit seinem neuen Buch (VFFW – Verlag für Frieden, Freiheit & Wahrheit) will er das Ausmaß von Täuschung und Unwahrhaftigkeit darlegen.

Mehr zum Thema - Financial Crime by Design – internationale Finanzkriminalität ist Teil des Systems und kein Fehler

Schulte bezeichnet das globale Finanzsystem als Reichtumsherrschaft und Kleptokratie. Er zeigt als Beispiel auf, wie die US-Geldelite vor dem Zweiten Weltkrieg sowohl Hitler als auch Stalin mit Geldern ausstattete, um eine Spaltung beider Länder auf Dauer zu bewirken. Thorsten Schulte unterstützt die Idee der direkten Demokratie und zitiert Karl Jasper: "Friede ist nur durch Freiheit, Freiheit nur durch Wahrheit möglich." Seiner Meinung nach sind Frieden, Freiheit und Wahrheit extrem bedroht.

In seinem Buch gibt er über 879 Quellenangaben an, unter anderem Zitate aus Tagebüchern ehemaliger US-Botschafter oder Außenminister und aus brisanten Büchern, die in Westdeutschland nie auf Deutsch veröffentlicht wurden.

Sein Fazit ist, dass die Finanzelite, "Das Kapital", der wahre Feind des Friedens und der Freiheit ist, und sie alles Nötige tut und tun wird, um ihre selbsterschaffene Selbstbestimmung aufrechtzuerhalten.

Mehr zum Thema - Wolf frisst Wall Street – Wachsende Ungleicheit bedroht US-Wirtschaft