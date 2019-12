Putin: Ethnische Probleme in Russland gehen auch auf Lenins Politik zurück

Während seiner jährlichen großen Pressekonferenz ist der russische Präsident Wladimir Putin auf die Nachwirkungen der Nationalitätenpolitik des Anführers der Oktoberrevolution in Russland, Wladimir Lenin, auf die ethnischen Konflikte in der ehemaligen Sowjetunion eingegangen.

Durch seine Entscheidungen wurden ethnische Gruppen an konkrete Gebiete gebunden und sie erhielten das Recht, aus der Sowjetunion auszutreten. Aber die Territorien wurden so gestaltet, dass sie nicht immer [der ethnischen Verteilung] entsprachen und immer noch nicht den traditionellen Siedlungsgebieten einer jeden Ethnie entsprechen", erklärte Putin.

Aufgrund dieser fehlerhaften Nationalitätenpolitik seien Konfliktlinien entstanden. Die würden immer noch die Beziehungen zwischen den ehemaligen Unionsrepubliken belasten. Allein in der Russischen Föderation gebe es 2.000 solcher "Schmerzpunkte". Wenn man auch nur für einen Moment mit der Aufmerksamkeit nachließe, würde die Hölle losbrechen.

Lenin habe in diesem Augenblick nicht wie ein Staatsmann, sondern wie ein Revolutionär gehandelt. Als Putin unlängst über die tausendjährige Geschichte des russischen Staates sprach, habe er darauf aufmerksam machen wollen, dass es ein zentralisierter Einheitsstaat gewesen sei. Lenin habe aber nicht nur eine Föderation, sondern eine Konföderation durchgesetzt. Stalin habe anfangs diesem Plan widersprochen, aber letztlich doch eingewilligt.

Was haben wir also als Resultat? Wir haben gerade mit meinen ukrainischen Kollegen unsere Beziehungen beraten, aber als die Sowjetunion gebildet wurde, wurden Gebiete der Ukraine mit der befremdlichen Begründung, 'den Prozentsatz des Proletariats in der Ukraine zu erhöhen', zugeschlagen, die ursprünglich russische Stammgebiete waren, die nie etwas mit der Ukraine zu tun hatten – die ganze Schwarzmeerregion, die westlichen Gebiete Russlands."