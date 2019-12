Fährt nicht mehr: Busfahrer in Dresden wegen provokantem Schild suspendiert

"Diesen Bus steuert ein Deutscher Fahrer" stand in Frakturschrift auf dem Schild einer Buslinie in Dresden geschrieben. Der dafür verantwortliche Busfahrer wurde nach einer Beschwerde eines Fahrgastes aus dem Verkehr gezogen.

Aufgrund akuten Personalmangels will das Busunternehmen in Dresden Fahrer aus Serbien einstellen. Dies stieß wohl auf so viel Abneigung bei mindestens einem Busfahrer, dass dieser ein selbstgebasteltes Schild in die Zustiegstür der Buslinie 90 klebte, die von Dresden-Löbtau nach Dresden-Gompitz fährt.

Einen Tag lang fuhr er mit diesem Bekenntnis durch Sachsens Landeshauptstadt. Ein Fahrgast beschwerte sich, woraufhin der Zettel entfernt wurde. Hierauf war zu lesen: "Diesen Bus steuert ein Deutscher Fahrer."

Der Busfahrer, angestellt durch ein Subunternehmen, wurde daraufhin suspendiert. Die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) erklärten dazu: "Hallo, die Nachricht hat uns schon erreicht. Wir fragen uns auch, was mit dem Kollegen nicht stimmt."

Ein Sprecher der DVB legte nach:

Wir haben deutlich gemacht, dass dieser Herr nicht mehr auf unseren Linien eingesetzt wird.

Laut der Sächsischen Zeitung ist an einem anderen Bus ein weiteres Schild mit derselben Botschaft aufgetaucht. Es wird vermutet, dass die Aktion unter einigen Busfahrern abgesprochen gewesen sein könnte.

