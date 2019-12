RT-Doku: Südkorea im Stress – Scheinknast und Scheinbegräbnis gegen Selbstmordgedanken

Südkorea befindet sich im Dauerstress. Lange Arbeitszeiten in dieser wettbewerbsintensiven Gesellschaft führen oft zu Selbstmorden und zu Todesfällen durch Überarbeitung. Einige Südkoreaner versuchen, sich auf eine seltsame Art und Weise zu entspannen.

Karriereorientierte Büroangestellte oder gestresste Studenten nehmen an ihren eigenen Beerdigungen teil, meditieren in Buddha-Tempeln oder lassen sich freiwillig in Scheingefängnisse einsperren.