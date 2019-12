Erneuter Warnstreik beim WDR – Morgenmagazin als Aufzeichnung ausgestrahlt

Das Logo des WDR am Funkhaus Wallrafplatz. Es ist das Veranstaltungshaus von WDR im Herzen Kölns. Dort finden beispielsweise Konzerte des WDR-Sinfonieorchesters oder der WDR-Big-Band statt.

Die Gewerkschaft ver.di rief WDR-Mitarbeiter für Donnerstag erneut zu einem Warnstreik auf. Der Streik solle bis zum frühen Freitagmorgen andauern. Hintergrund ist ein seit Monaten andauernder Tarifstreit. Das ARD-Morgenmagazin lief am Donnerstag als Aufzeichnung.

Um Druck auf den Arbeitgeber auszuüben, steht am Donnerstag eine weitere Warnstreik-Runde beim WDR auf dem Programm. Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) rief zur Arbeitsniederlegung am Donnerstag von 4 Uhr bis Freitag um 3 Uhr. Aufgerufen wurden alle Arbeitnehmer, Auszubildenden, Volontäre und freien Mitarbeiter in allen Betriebsteilen des WDR.

+++WARNSTREIK+++

am Donnerstag 12.12.2019 von 4:00 Uhr

bis Freitag 13.12.2019 3:00 Uhr

in allen Betriebsteilen des WDR für alle Arbeitnehmer*innen, die Auszubildenden und Volontär*innen sowie die freien Mitarbeiter*innen. https://t.co/RQWEmeHLok#jetzteinschalten#WDRpic.twitter.com/D4C1PXi6IV — ver.di WDR (@verdi_WDR) 12. Dezember 2019

Das ARD-Morgenmagazin "MOMA" ist am Donnerstag deshalb erneut nicht live gesendet worden.

Im WDR, der das Morgenmagazin für die ARD produziert, läuft ein Warnstreik. Um unseren Zuschauer:innen trotzdem ihr MOMA anbieten zu können, haben wir die Sendung am frühen Morgen aufgezeichnet. — ARD Morgenmagazin (@ardmoma) December 12, 2019

In den vergangenen Monaten hatten mehrfach Warnstreiks zu Beeinträchtigungen im Sendebetrieb geführt. So wurde auch Mitte Oktober ebenfalls das Morgenmagazin nicht live gezeigt, sondern es wurde stattdessen eine einstündige Aufnahme vom frühen Morgen als Wiederholung gesendet. Einige Tage später wurde die Sonntags-Sendung "Presseclub" aus Sorge vor Warnstreik-Auswirkungen von Köln nach Berlin verlegt.

Grund des Aufrufs zum Warnstreik sind die Tarifverhandlungen mit dem WDR, die derzeit als festgefahren gelten. Der Sender hat 4.200 fest angestellte und 2.200 freie Mitarbeiter, die regelmäßig für den Sender tätig sind. Für die Seite der Beschäftigten werden etwa sechs Prozent mehr Geld für eine Vertragslaufzeit von 12 Monaten gefordert. Der WDR bietet jedoch lediglich eine Anhebung von insgesamt 3,6 Prozent bei einer Laufzeit von 24 Monaten.

In der ganzen #ARD, dem #ZDF und dem #Deutschlandradio gehen die linearen Erhöhungen seit Jahren auf die tatsächlich gezahlten Honorare, die Effektivhonorare. Mit dem Effekt, dass sich die Honorare tatsächlich erhöhen und... /2 — ver.di WDR (@verdi_WDR) December 12, 2019

Die Gewerkschaft setzt sich zudem für die Option ein, dass jeder Mitarbeiter eine Erhöhung des Einkommens in zusätzliche "freie Zeit" umwandeln könne. Zudem fordert sie, das Ausbildungsentgelt um 100 Euro zu erhöhen.

Mehr zum Thema - Wegen Streik beim NDR: Tagesschau bleibt ohne Hintergrundbilder