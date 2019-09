Neue BierPartei will Österreichs Parteienlandschaft aufmischen

Dr. Marco Pogo ist Vorsitzender der Bierpartei in Österreich (BPÖ). Die Partei gibt es erst seit Kurzem. Sie hat es aber trotzdem geschafft, die erforderlichen Unterschriften zu sammeln, um am Sonntag bei der Nationalratswahl teilzunehmen – jedenfalls in Wien.

Die Abkürzung der Partei ist "BIER". Als Reaktion auf die Politik der österreichischen Regierung um Ex-Kanzler Sebastian Kurz und der "Ibiza Affäre" um FPÖ Ex-Vizekanzler HC Strache, entschloss sich Marco Pogo selbst das Zepter in die Hand zu nehmen und in die Politk zu gehen. Zugegeben, nicht ohne Augenzwinkern.