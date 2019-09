Klimaforum der Städte in Moskau - Wie populär ist Klimapolitik in Russland? (Video)

Klima und Ökologie spielen eine immer wichtigere politische und gesellschaftliche Rolle. Durch die zunehmende Urbanisierung wird es vor allem in den Großstädten immer schwieriger, den Einwohnern ökologische und saubere Lebensbedingungen zu bieten.

Um diesen Herausforderungen gerecht zu werden, fand in Moskau zum dritten Mal das Klimaforum der Städte statt. Das Forum wurde zu einem Treffpunkt für Vertreter der Organisation "C40 Cities Climate Leaders Group", wo Experten Pläne für eine weitere Zusammenarbeit zwischen der russischen Hauptstadt und der C40 diskutierten und die gemeinsame Erklärung "Green and Healthy Streets" unterzeichneten. Im Rahmen der Veranstaltung wurde auch ein Abkommen mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) unterzeichnet.