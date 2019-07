Gabriele Krone-Schmalz über Journalisten: "Propaganda können sie alle"

Das Selbstverständnis von Journalisten habe sich verändert. Dieser Meinung ist die ehemalige Moskau-Korrespondentin und gegenwärtige Journalistik-Professorin an der Business and Information Technology School (BiTS) Gabriele Krone-Schmalz.

"Menschen auf den richtigen Weg zu führen, kann nicht Aufgabe von Journalisten sein" erklärt sie und fügt hinzu: "Die Schlüsse müssen denjenigen überlassen werden, die die Medien konsumieren." In einem Interview mit Maria Janssen spricht sie über Propaganda und Pressefreiheit in Russland wie in Deutschland.