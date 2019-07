Türkischer Koch begrüßt S-400 Deal und schickt Putin selbstgemachten Börek

Der S-400-Deal zwischen Russland und der Türkei ist seit letzter Woche im Zentrum hitziger Politdebatten. Ein türkischer Koch verlieh der Sache noch ein wenig Würze: Er buk einen traditionellen Börek und schickte ihn an Wladimir Putin – als Dank für die Lieferungen.

Hasan Acar, ein Profi-Koch aus der türkischen Stadt Bursa, tat sein Bestes, um sich bei Russland für die Flugabwehrraketensysteme zu bedanken. Kurz nachdem Hasan die Nachricht über die Lieferungen der S-400-Systeme in die Türkei gelesen hatte, machte er seinen Herd an und backte den Börek – ein traditionelles türkisches Gebäck, das in diesem Fall mit Spinat gefüllt war. Auf dem Video ist zu sehen, wie Acar den dünnen Teig, den er mehrmals jongliert, akribisch zubereitet. Mit Spinat gefüllt und eingeölt wird der dann eingerollt und in den Ofen geschoben.

Anschließend packten der Koch und sein Team die Speise sorgfältig ein und übergaben sie an eine Versandfirma, um das Geschenk direkt vor Putins Haustür bringen zu lassen. Acar zufolge müsse sich der russische Präsident keine Sorgen um die Haltbarkeit der Teigware machen, da sie "lange Strecken überstehen kann und gut für die Gesundheit ist":

Ich weiß aus meinen früheren Erfahrungen, dass dieser Börek bis zu zehn Tage hält.

Acar sagte, die Speise solle Präsident Wladimir Putin "unseren Dank aussprechen". Was aber, wenn das Gericht Putin nicht rechtzeitig erreicht? In diesem Fall hat der Koch versprochen, den Börek noch einmal in seinem Restaurant zuzubereiten – vorausgesetzt, Putin besucht ihn in Bursa.

Letze Woche hat die Türkei die erste Lieferung von S-400-Flugabwehrsystemen aus Moskau erhalten. Die Türkei und Russland hatten den Vertrag über die Lieferung im Jahr 2017 unterzeichnet.

