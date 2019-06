"Einige Pinguine sind homosexuell – lebt damit": Londoner Zoo ehrt schwules Tierpaar vor Gay Pride

Im Vorfeld des jährlichen Londoner Pride Festivals feiert auch der Zoo der britischen Hauptstadt die vielfältige Natur seiner Schützlinge. Sein bekanntestes gleichgeschlechtliches Tierpaar – die Humboldt-Pinguine Ronnie und Reggie – genießt dabei eine besondere Aufmerksamkeit.

Ronnie und Reggie sind seit dem Jahr 2014 zusammen und haben in dieser Zeit einiges durchgemacht, meldete das Nachrichtenportal LGBTQ Nation. Zum Beispiel päppelten sie zusammen ein Küken auf, nachdem dessen Eltern das Ei aufgegeben hatten. Sie werden auch oft kuschelnd in ihrem Nistkasten beobachtet. Ronnie und Reggie teilen ihr Gehege mit 91 anderen Pinguinen, darunter zwei weitere gleichgeschlechtliches Paare Nadja und Zimmer sowie Dev und Martin.

Neben der symbolischen Einladung für alle gleichgeschlechtlichen Pinguinpaare der Welt, am 6. Juli am LGBT-Pride in London teilzunehmen, stellten die Zoowärter außerdem ein niedliches Minibanner im Gehege der Tiere auf mit der Aufschrift: "Einige Pinguine sind homosexuell. Findet euch damit ab." Das Banner ist eine Anspielung an die bahnbrechende Kampagne "Get Over It" der britischen Wohlfahrtsorganisation Stonewall, die der Bekämpfung homophober Rhetorik in der Gesellschaft gewidmet ist.

Darüber hinaus unterstützt der Londoner Zoo die Pride-Parade mit einer eigenen LGBT-Veranstaltung am 5. Juli. Dabei werden die Besucher unter anderem erfahren können, wie sich in der Tierwelt homosexuelle Paare finden.

