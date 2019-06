Russische Musik in Berlin mit Waleri Gergijew: Eindrücke, Stimmen und … Politik (Video)

Quelle: RT

Was muss man als Künstler tun, um in Deutschland das Prädikat "umstritten" zu verdienen? Mit Wladimir Putin auf gutem Fuß stehen und seine Politik loben. Das trifft auf den Chefdirigenten der Münchner Philharmoniker Waleri Gergijew zu. Am 3. Juni trat er in Berlin auf.