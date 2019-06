YouTube will Videos mit Holocaust-Leugnung und Hass-Inhalten löschen

Das Videoportal YouTube verschärft sein Vorgehen gegen extremistische Inhalte und will unter anderem Videos mit Holocaust-Leugnung von der Plattform entfernen. Ausdrücklich verboten werden auch Videos, in denen die Nazi-Ideologie verherrlicht wird.

Wie die Videoplattform YouTube in einem Blogeintrag am Mittwoch mitteilte, sollen alle Videos verboten werden, in denen behauptet wird, dass eine Gruppe einer anderen überlegen sei, ausgehend von Merkmalen wie Alter, Geschlecht, Rasse, Religion oder sexueller Orientierung. Zugleich will YouTube den Algorithmus für Videovorschläge ändern, damit solche Inhalte nicht empfohlen werden. YouTube-Kanäle, die wiederholt durch Hassrede auffallen, werden die Möglichkeit verlieren, Werbung zu schalten.

Die Plattform teilte mit, sie werde die Verbreitung auch jener Videos einschränken, deren Inhalte an die Grenze einer Regelverletzung kämen. In den USA laufe bereits seit Januar ein entsprechendes Pilotprojekt, mit dem die Empfehlung solcher Videos auf der Plattform begrenzt werde. Dadurch seien diese Videos in den USA nur noch halb so oft angesehen worden. Betroffen von dieser Maßnahme seien auch Videos, die "schädliche Falschinformationen" anbieten – zum Beispiel solche, dass es eine Wunder-Heilbehandlung für ernsthafte Krankheiten gebe oder dass die Erde eine Scheibe sei.

Diese Änderungen sind sehr wichtig für die USA, wo es – beispielsweise im Gegensatz zu Deutschland – nicht strafbar ist, den Massenmord an Juden in der NS-Zeit zu leugnen. Dort verbleiben solche Ansichten unter Hinweis auf die Meinungsfreiheit oft auf den Online-Plattformen.

Mehr zum Thema - Twitter-Video sorgt für Empörung: Betrunkene Schüler loben Holocaust, beleidigen Juden und Schwarze

(rt deutsch / dpa)