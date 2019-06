Längste Live-Übertragung: WWF will 450 Jahre lang Zersetzung einer PET-Flasche streamen

Die Plastikvermüllung unseres Planeten kann im wahrsten Sinne des Wortes als die Pandemie des 21. Jahrhunderts genannt werden. Um die Menschheit auf die kritische Situation aufmerksam zu machen, hat sich der World Wide Fund for Nature (WWF) ein kühnes Experiment vorgenommen.

Die immense Zeitspanne, die die komplette Zersetzung einer einzigen Plastikflasche in Anspruch nimmt, will die Stiftung in dem bisher längsten Online-Livestream zeigen. Den Prozess können alle Internet-Nutzer in den nächsten 450 Jahren live mitverfolgen.

Das Projekt wurde von der portugiesischen Kreativ-Agentur NOSSA für den WWF entwickelt. Der Countdown wurde bei einer feierlichen Veranstaltung am 30. März zur "Stunde der Erde" in Lissabon gestartet.