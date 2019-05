Gillette zeigt neue Werbung mit Transgender-Person als Hauptdarsteller

"Keine Angst!", sagt ein Vater zu seinem Sohn im Badezimmer. Er bringt ihm das Rasieren bei. Bei dem Jungen handelt es sich um eine Transgender-Person. Der Rasiererhersteller Gillette erntet mit seiner neuen Werbekampagne durchaus positive Bewertungen.

Gillette postete das Video auf seinem Facebook-Profil. Die Werbung ist Teil der Kampange "My Best Self" (zu Deutsch etwa: "Die beste Version von mir"). Die entsprechende Unterzeile lautet: "Wann immer und wo immer es passiert – Ihre erste Rasur ist etwas Besonderes." Das Video wurde über 740.000-mal gesehen und erntete viele positive Kommentare. In dem Video bringt ein Vater seinem Trans-Sohn das Rasieren bei und unterstützt ihn bei seinen ersten Schritten auf dem Weg in das Leben eines Mannes.

Der Hauptdarsteller Samson Bonkeabantu Brown spielt nicht nur eine Transgender-Person, er ist auch eine. Früher ist Samson ein Mädchen gewesen. Der Kanadier aus Toronto gibt zu, dass er sich immer anders gefühlt, aber nicht gewusst habe, dass es einen Begriff dafür gebe. Sein Vater habe ihn im Laufe seiner Veränderung immer unterstützt.

Ich bin überzeugt, dass diese Werbung viele meiner Trans-Geschwister ermutigen und sie mit dem Wissen erfüllen wird, dass unsere Existenz auf dieser Welt mit der Liebe und Unterstützung erfüllt werden kann, die wir verdienen. Seid gut zu euch. Liebt euch. Und wisst, dass, wenn ihr die Welt mit Liebe begrüßt, sie zurücklieben kann und wird – oft dort, wo man es am wenigsten erwartet.

Mehr zum Thema - Gegen toxische Männlichkeit: Gillette neues Image erntet massenweise Kritik