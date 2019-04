Roter Tourismus: Kinder chinesischer Revolutionäre und ihre geheime Sowjet-Jugend (Reportage)

Während die Revolution in China tobte, brachten so manche kommunistische Revolutionäre ihre Kinder zur Sicherheit in die Sowjetunion. Dort wurden sie mit einer falschen, russischen Identität ausgestattet und in einem speziellen Internat aufgezogen.