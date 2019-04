Nur wenn beide es wollen: Erstes Kondom, das sich nur zu zweit öffnen lässt

Nachdem die #MeToo-Bewegung den Diskurs über eine klare Einwilligung zum Geschlechtsverkehr anregte, präsentiert der argentinische Sexspielzeughersteller Tulipán nun ein Kondom, das man nur zu zweit auspacken kann. Zum Öffnen der Packung werden vier Hände benötigt.

Das soll sicherstellen, dass der Geschlechtsverkehr im Einverständnis beider Partner erfolgt. Einer der Werbeslogans dazu lautet: "Wenn man dir nicht 'ja' sagt, bedeutet dies ein 'nein'." Ein Video, das auf dem Twitter-Konto des Herstellers veröffentlicht wurde, zeigt vier Hände, die zeitgleich die seitlich angebrachten Knöpfe drücken müssen, um die Packung zu öffnen. Die erste Produktionscharge wurde kostenlos in Bars und bei Veranstaltungen in Buenos Aires verteilt. Wie The Insider berichtet, soll die Neuheit noch dieses Jahr im Verkauf erhältlich sein.

¿Por qué esta cajita solo se puede abrir de a dos? Porque así funciona el consentimiento en las relaciones. Todo tiene que ser de a dos. 🤚🤚#PlacerConsentidopic.twitter.com/QEUE5aNAWE — Tulipán Argentina (@TulipanARG) 27. März 2019

Mehr zum Thema - #MeToo-Graffito auf Kussstatue in Florida – Behörden schätzen Schaden auf 1.000 Dollar