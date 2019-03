Kita verhängt Kostüm-Verbot: Keine "Indianer", "Scheichs" und "Prinzessinnen" mehr

Eine Hamburger Kita hat den Kindern (über deren Eltern) verboten, seit jeher "klassische" Kostüme anzuziehen wie "Indianer" oder "Scheich", wie die Hamburger Morgenpost berichtete. Die Zeitung zitiert aus dem Schreiben der Kita an die Eltern:

Die Kita begründet die Entscheidung unter anderem mit der Behauptung, "Indianer" habe es nie gegeben. Die Stämme, die unter diesem Wort zusammengefasst werden, seien viel zu "divers". In einem vom Familienministerium geförderten Artikel werden traditionelle Elemente des "Indianer"-Kostüms wie Federschmuck und Gesichtsbemalung als "respektlos" bezeichnet.

Die Kita rät auch von anderen eingebürgerten Kostümen wie "Pirat" für Junge oder "Prinzessin" für Mädchen ab. Man solle doch stattdessen die Kinder in Kostümen verkleiden, die nicht "geschlechtsstereotyp" – wie etwa als Fabelwesen oder Tier. Das sei eine "diskriminierungssensible Alternative".

Gegenüber der Bild-Zeitung kritisierte die CDU-Abgeordnete Sylvia Pantel die Entscheidung der Kita:

Wer solche Vorschriften erlässt, hat offensichtlich den Sinn von Karneval nicht verstanden. In diesem Kindergarten geht es nicht mehr um Frohsinn, Leichtigkeit, Spiel und Kreativität, es geht nicht mehr um das Individuum oder um den eigenen Willen und Phantasie."

Die gesamte Broschüre "Fasching vorurteilsbewusst feiern!", auf die sich die Hamburger Kita bezog, kann im Internet gelesen werden. Dort wird den Kindern nahegelegt, andere "Geschlechterrollen" auszuprobieren:

Dabei könnte gerade Fasching so viele Möglichkeiten bieten, sich in verschiedenen Aspekten der Persönlichkeit auszuprobieren! Das ist gut für Kinder, die sich in der ihnen zugeschriebenen Geschlechterrolle unwohl fühlen, und eröffnet auch allen anderen Spielräume."