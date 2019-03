Frontsänger der Kultband Prodigy Keith Flint ist tot

Quelle: Reuters © Alessia Pierdomenico Die britische Sängerin Keith Flint von der Band "The Prodigy" am ersten Tag des Isle of Wight Festivals im Seaclose Park in Newport auf der Isle of Wight am 9. Juni 2006.

Der Frontsänger der britischen Band The Prodigy, Keith Flint, wurde am Montagmorgen in seinem Haus in der Stadt Dunmow, Essex, tot vorgefunden. Er war 49 Jahre alt. Laut vorläufigen Angaben sieht die Polizei keinen kriminellen Hintergrund.