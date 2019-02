Wütender User offenbart: So einfaches Spiel haben Pädophile auf YouTube

Ein deutlich angewiderter User belegt in einem Video mit wenigen Klicks, wie leicht und ungestört Pädophile auf der Videoplattform YouTube ihr Unwesen treiben können - und das schon seit Jahren. Mehrere Unternehmen zogen nun ihre Werbeaufträge an YouTube zurück.

von Timo Kirez

Laut dem US-Nachrichtensender Bloomberg News haben Unternehmen wie Walt Disney, Nestlé und Epic Games vorläufig ihre Werbung auf YouTube gestoppt. Vorausgegangen war ein wütendes Video des YouTube-Users Matt Watson, in dem er mit wenigen Klicks belegt, wie einfach es Pädophile-Kreise auf dieser Videoplattform haben.

Watson sagt in seinem Video, dass Algorithmen von YouTube offenbar dazu beitragen, die Aktivitäten von Pädophilen zu erleichtern. Dies betreffe den Austausch von Social-Media-Kontakten, Links zu "echter Kinderpornografie" und das heimliche Tauschen von "nicht aufgelisteten Videos". Die Kommentarfunktion der Videoplattform werde fleißig für derartige Aktivitäten genutzt - auch wenn YouTube hin wieder bei verdächtigen Beiträgen die Kommentarfunktion abschalte.

In einer Erklärung gegenüber Bloomberg News sagte ein YouTube-Sprecher, dass das Unternehmen "sofortige Maßnahmen" ergriffen habe, indem es Konten gelöscht, illegale Aktivitäten an Behörden weitergeleitet und gewaltverherrlichende Kommentare "deaktiviert" habe. Allerdings belegt Watson in seinem aktuellen wütenden Appell, dass es sich da um ein Problem handelt, das schon seit Jahren bekannt sei. Es sei absolut unverständlich, warum YouTube bis jetzt nicht härter durchgegriffen habe.

Bereits vor zwei Jahren hatte eine Reihe von Unternehmen eingestellt, auf YouTube ihre Werbung zu schalten, weil diese neben Extremisten-, Hass- und sexualisierten Kindervideos auftauchte. YouTube hatte daraufhin einen Katalog von Maßnahmen versprochen, um die Probleme einzudämmen. Doch offenbar ist bis heute nicht viel passiert.

Achtung: Dieses Video enthält verstörende Bilder!

Mehr zum Thema - Kolumbianer muss wegen 267-fachem Kindesmissbrauchs 60 Jahre in Haft