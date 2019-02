Hunderttausende Erkrankte: Grippewelle legt Balkan lahm

Eine heftige Influenza-Welle hat große Teile Südosteuropas erfasst. Allein in Serbien sind mehr als 100.000 Menschen erkrankt, 29 starben bereits. Nächste Woche sollen alle Schulen geschlossen bleiben, um die Epidemie in den Griff zu bekommen.

Es handelt sich um die schlimmste Epidemie seit Jahren, heißt es aus mehreren Ländern aus dem Südosteuropa-Raum. So sind in Serbien (rund 7 Millionen Einwohner) nach Angaben des Nationalen Gesundheitsinstituts "Dr Milan Jovanović Batut'' 104.687 Menschen in den letzten sechs Wochen erkrankt. Dabei handelt es sich vorwiegend um Ältere oder chronisch Kranke, aber auch eine sehr hohe Zahl kleiner Kinder ist unter den Patienten.

Vor einigen Tagen erschütterte der Tod eines Dreijährigen, der an den Folgen des Virus gestorben war, die serbische Öffentlichkeit. In diesem Jahr sind insgesamt 29 Opfer der Influenza zu beklagen, meist ältere Menschen. Da kein Ende der Grippewelle in Sicht ist, entschied das serbische Bildungsministerium, die Winterferien zu verlängern. Bis zum 25. Februar werden die Klassenräume in ganz Serbien leer bleiben.

In Kroatien starben bislang 75 Menschen, in Rumänien 72

Auch das Nachbarland Kroatien (rund 4,19 Millionen Einwohner) kämpft mit einer Influenza-Epidemie, der schlimmsten der letzten fünf Jahre. Nach Angaben des kroatischen Instituts für öffentliche Gesundheit sind in den letzten Wochen insgesamt 48.080 Erkrankte registriert worden, 75 Menschen seien gestorben. Auch in diesem Südosteuropa-Land sind demnach besonders viele Kinder im Vorschulalter unter den Influenza-Patienten.

Auch in Rumänien ist die Lage kritisch. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums sind inzwischen 72 Menschen gestorben.

