Alternative Medien auf dem Vormarsch #4: Kilez More macht PR für den Frieden (Video)

RT Deutsch hat im Rahmen der Reihe "Alternative Medien auf dem Vormarsch" fünf unabhängigen Journalisten und Publizisten Fragen geschickt. In dieser Ausgabe überlassen wir dem politischen Rapper Kilez More aus Österreich das Wort.

"Ich bin jetzt der erste Influencer für den Frieden. Wenn die Autoindustrie und diese ganzen Konzerne und Staaten Lobbies haben, dann möchte ich einfach dem Frieden und den Menschen auch eine Lobby geben." Kilez More veröffentlicht seit kurzem Video-Beiträge zu politischen Ereignissen. Warum er das neue Format gestartet hat und was seine Kritiker sagen, das erzählt er am besten selbst.

