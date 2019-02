Meinungsartikel in der New York Times: Korruption liegt in der russischen DNA (Video)

In einem Meinungsartikel der New York Times heißt es, Russen hätten eine genetische Prädisposition für Korruption. Zahlreiche Leser kritisierten die Zeilen, die spätestens dann ungeheuerlich wirken, wenn "Russen" durch eine andere Nationalität oder Ethnie ersetzt würden.

Unter "The Putin I Knew; the Putin I Know" ("Der Putin, den ich kannte, der Putin, den ich kenne") hat die New York Times einen Beitrag von Franz J. Sedelmayer veröffentlicht, in dem es heißt: "Korruption liegt in der russischen DNA, ebenso wie in der von Herrn Putin." Weiter behauptet der deutsche Unternehmer, dass "Teilen nicht die russische Art" sei.

Was wie ein derber Ausrutscher klingt, ist aber kein Einzelfall. Der ehemalige US-Geheimdienstdirektor James Clapper hatte ähnliche Behauptungen aufgestellt. Demnach seien Russen genetisch darauf ausgelegt, zu manipulieren.

Mehr zum Thema - Ex-US-Geheimdienstchef: Russen können nicht anders - Einmischung ist genetisch bedingt

Mehr zum Thema - US-Medien wittern "russische Verschwörung" zugunsten der Abgeordneten Tulsi Gabbard (Video)