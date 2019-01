Geil auf Empörung – oder wie die Neue Osnabrücker Zeitung unfreiwillig den Nerv der Zeit traf

von Timo Kirez

Die SPD denkt über ein "Recht auf Arbeit" nach. Das belegt einmal mehr, wie sehr die Sozis am Zeitgeist vorbei regieren. Wenn sie in Umfragen endlich wieder punkten wollen, sollten sie sich vielmehr für ein "Recht auf Empörung" einsetzen. Empörung ist zu einem nationalen Hobby geworden, manche machen sogar einen Beruf daraus. Es ist die Droge des 21. Jahrhunderts. Wie Junkies auf Entzug durchkämmen Tausende täglich das Internet, um sich ihren Kick zu beschaffen. Und sie werden immer fündig.

Wie sehr man sich mittlerweile um die allgemeine Fähigkeit zur Vernunft sorgen muss, belegt das Beispiel der "Karussellautos" aus der Neuen Osnabrücker Zeitung. In dem Artikel aus der Print-Ausgabe der Zeitung wird von einem amtlichen Schreiben berichtet, das nach dem Abbau des Weihnachtsmarktes veröffentlicht wurde und die Schausteller angeblich "eiskalt erwischt" habe:

Laut einer Verfügung des städtischen Fachbereichs Umwelt und Klimaschutz dürfen innerhalb des Stadtgebiets künftig keine Karussells mehr aufgestellt werden, in denen die Kinder in kleinen Autos, Lkws, auf Mini-Motorrädern, in Flugzeugen, Hubschraubern oder auf dem Rücken exotischer Tiere ihre Runden drehen.