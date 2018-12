Ukrainisches Ministerium wirbt für saubere Straßen mit "europäischen Werten" (Videos)

Das ukrainische Ministerium für Informationspolitik präsentierte drei Videos, die Ukrainern zeigen sollen, was "Europa" ist. Die Pop-Stars vermitteln darin Bürgern, wie "europäische Werte" im Alltag funktionieren. Die Idee dafür könnte jedoch aus Russland stammen.

Das Ministerium für Informationspolitik der Ukraine ließ bei einer Werbeagentur drei Videos über alltägliche soziale Verantwortung drehen. Sie sollen den Ukrainern Europa und europäische Werte vermitteln. Dies sei als Teil der Kommunikationskampagne "Europa beginnt bei dir" konzipiert, teilte die Behörde auf einer Pressekonferenz mit. Diese Maßnahme richte sich vor allem an das Alltagsverhalten der gewöhnlichen Mitbürger.

Unsere Videos sollen mittels der Alltagssprache den Bürgern Europa und europäische Werte beibringen. Wir können durch Europa reisen, dort arbeiten und studieren, aber die europäische Ukraine beginnt bei jedem von uns, auch in absolut alltäglichen Dingen – wie wir uns um die Umwelt kümmern, um uns herum aufräumen, uns auf den Straßen benehmen", sagte die erste Stellvertretende Ministerin Emine Dzharapowa.

In den drei Videos - jedes genau 45 Sekunden lang - spielten bekannte Musik- und Fernsehstars mit. Die Werbeclips werden demnächst auf nationalen Fernseh-Kanälen und in Filmhäusern laufen und sie sind vorab bereits auf Youtube zugänglich. Mit einem Bezug zu Europa sollen ukrainische Bürger beispielsweise Hundebeutel nutzen:

... ihren Müll nach einem Picknick wegräumen:

... und keine Kaffebecher aus dem Autofenster werfen:

Mit solchen Motiven haben die Kiewer Werbemacher das "ewige Thema" der Werbung für Sozialverhalten aufgegriffen. In Russland ist beispielsweise die Mülltrennung schon lange ein Thema, auch in Rahmen von Schulprojekten. In einem witzigen Video aus dem Jahr 2015 haben beispielsweise Schüler aus dem sibirischen Omsk die Einwohner ihrer Stadt lächerlich gemacht, wenn sie ihren Abfall an der Mülltonne vorbei auf die Straße werfen:

In einem anderen Amateur-Video machten dreizehnjährige Mädchen ihren Mitbürgern klar, dass es "nicht nur dort sauber ist, wo man aufräumt, sondern schon da, wo man gar keinen Müll verursacht". Es ging um verdreckte Kinderspielplätze:

Wahrscheinlich wissen diese Kinder nicht, dass sich viele ihrer Eltern noch an einen berühmten UdSSR-Fernsehspot aus Mitte der 1980er Jahre erinnern können. In einem fast wortlosen Video warben damals populäre russische Rockstars (Makarewitsch, Grebenschikow, Sukatschow und Kintschew) genauso wie die Omsker Schüler oder die Werbemacher heute in Kiew für saubere Straßen:

Das Thema ließe sich also ganz einfach und ohne Apelle, schwülstigen Pathos und EU-Nimbus an nahezu jedem Punkt der Erde aufgreifen. Warum musste dann in der Ukraine normales umweltbewusstes Verhalten zu einer "europäischen" Eigenschaft stilisiert werden? Liegt der Grund für solche Banalisierung nicht womöglich darin, dass für einfache Menschen in der Ukraine trotz aller Propaganda in Medien und Politik die "europäischen Werte" nach wie ein abstraktes Konstrukt bleiben? So hat eine im Jahr 2018 durchgeführte Studie ergeben, dass die Europäische Union für ukrainische Bürger vor allem wegen des Wertes der ukrainischen Arbeitskraft auf deren Arbeitsmarkt und nicht wegen gewisser sonstiger "Werte" wichtig ist.

Der Zugang zum EU-Arbeitsmarkt, zusammen mit erleichterten Reisemöglichkeiten, soll laut Studie für 32 Prozent der expliziten EU-Unterstützer in der Ukraine das Wichtigste gewesen sein. Die finanzielle Hilfe aus der EU rangierte mit 17 Prozent auf dem dritten Platz, europäische Kultur und Werte waren nur noch für sechs Prozent ukrainischer Europa-Freunde wichtig. Möglicherweise ist diese Diskrepanz der Grund dafür, warum der ukrainische Fernsehkanal UATV, der die drei Werbeclips online gestellt hat - neben scheinbar unpolitischen Videos - die Kommentarfunktion vorsorglich abgeschaltet hat, um Häme und Kritik auf seinem Kanal vorzubeugen.

