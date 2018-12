Der Anti-AfD-Adventskalender (Video)

Ein Plakat mit dem Slogan „Für eine besinnliche Zeit: Sag´ Nein zur AfD!“ hat am Dienstag in der Nähe der AfD-Parteizentrale in Berlin für Aufregung gesorgt. Zudem waren darauf deutlich das Logo und der Name des Getränkeherstellers Coca-Cola platziert.