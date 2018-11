Russischer Raumfahrtchef: Wir prüfen, ob die Amerikaner tatsächlich auf dem Mond waren

Quelle: www.globallookpress.com © Global Look Press Grüße vom Mond: Der Astronaut John Watts Young salutiert vor der Kamera. Er war Teil von Apollo 16, die im April 1972 als vorletzte bemannte Mission von der NASA zum Mond geschickt wurde.

Hat die NASA die Mondlandungen in den 1960er und 1970er Jahren nur inszeniert? Nicht wenige Menschen glauben an entsprechende Verschwörungstheorien - insbesondere in Russland. Dort hat der Chef der Raumfahrtbehörde mit einer Aussage dazu für Aufsehen gesorgt.