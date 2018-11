Förderung nur noch bei Gehorsam: Israelische Künstler kämpfen gegen umstrittenes "Treuegesetz"

Quelle: Reuters © Amir Cohen Der amerikanische Künstler "Drew" arbeitet am 5. Juni 2017 während des Festivals "POW! WOW!" in Arad, Israel, an seiner Wandmalerei. Mit Pop-Art-Werken wie diesem dürften die israelischen Autoritäten die geringsten Probleme haben.

Ein neues Gesetzesvorhaben treibt in Israel Künstler auf die Barrikaden. Die umstrittene Kulturministerin Miri Regev will nur noch staatstreue Einrichtungen fördern. Kritiker sehen die Meinungsfreiheit in großer Gefahr.