Eklat: Serbischer Profifußballer nimmt nicht an britischem Kriegsgedenken teil (Video)

Quelle: Reuters

Der serbische Fußballspieler Nemanja Matic vom britischen Verein Manchester United hat es abgelehnt, bei einem Spiel die traditionelle Mohnblume zum Gedenken an die Toten des Ersten Weltkrieges zu tragen. Matic erklärte, die Blume sei zu einem Symbol für das Gedenken an alle toten Soldaten geworden und erinnere ihn daher an die Bombardierung Serbiens im Jahre 1999.