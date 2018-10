Studie: Natur wird 5 Mio. Jahre brauchen, um vom Menschen verursachte Massenaussterben auszugleichen

Quelle: Reuters Symbolbild.

In den kommenden 50 Jahren werden so viele Säugetierarten aussterben, dass die Natur sich davon erst in drei bis fünf Millionen Jahren erholen würde. Die Zerstörung durch Menschen ist zu massiv, als dass es die Evolution ausgleichen könnte.