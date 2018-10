Neuster Trend in USA: Stars & Sternchen machen große Politik (Video)

Wenn Sie schon einmal das Gefühl gehabt haben, Politik sei nichts anderes als eine große Show, dann liegen sie damit nicht falsch. Immerhin sind die Anforderungen an Showbusiness und Politik ähnlich - deswegen findet zunehmend auch ein reger Austausch statt.

Dass Politiker PR Auftritte in Film, Funk und Fernsehen hinlegen, ist seit Jahren bekannt. Neu ist hingegen, dass immer mehr Schauspieler oder Musiker in die Politik drängen. Was nicht selten zu geradezu grotesken Szenen führt. Was hat Cate Blanchet in der UNO verloren? Und wie kommt George Clooney auf die Idee, dem Sudan Forderungen zu stellen?

Einen Hoffnungsschimmer gibt es. Spätestens wenn Politiker Hauptrollen spielen und zu singen beginnen, dürften sich alle wieder an ihre angestammten Plätze zurückbegeben.

