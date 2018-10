"Gesellschaft subventioniert Arbeitgeber": Immer mehr Beschäftigte auf Hartz IV angewiesen

Quelle: www.globallookpress.com Trotz Arbeit bleibt Hunderttausenden Menschen in Deutschland der Weg zum Jobcenter nicht erspart. Der Grund – schlechte Bezahlung.

Hunderttausende Menschen in Deutschland sind auf Grundsicherung angewiesen – obwohl sie arbeiten. Über die Jahre kommen so dreistellige Milliardensummen zusammen. Die Linke übt scharfe Kritik an der Bundesregierung. Leiharbeit müsse unterbunden werden.