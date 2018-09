Der Faschismus ist wieder auf dem Vormarsch - ehemalige KZ-Gefangene warnen (Video)

Quelle: RT Der Vorsitzende der Union der Minderjährigen Gefangenen der faschistischen Konzentrationslager Nikolaj Machutow liest einen Appell im Berliner Treptower Park. Den Appell reichte die Delegation aus Russland, Weißrussland und Ukraine an die Bundesregierung ein.

Anlässlich des Tages zum Gedenken an die Opfer des Faschismus kamen ehemalige KZ-Insassen zum Gedenken im Treptower Park in Berlin zusammen. Sie stammen aus Russland, Weißrussland und der Ukraine. Im Gepäck hatten sie einen Apell an die deutsche Jugend.