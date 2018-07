Weltweite Meinungsumfrage: Menschen in "Demokratien" fühlen sich schlechter politisch vertreten

Quelle: Reuters Symbolbild - Deutscher Bundestag

In Ländern, die als demokratisch gelten, fühlen sich die Menschen weniger gut von der Regierung vertreten, als in Ländern, die als "unfrei" gelten. Das ergab eine Umfrage unter 125.000 Menschen in 50 verschiedenen Ländern.