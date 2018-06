Wagenknecht weist Homophobie-Vorwürfe zurück: "Habe immer für Gleichberechtigung gekämpft" (Video)

© Global Look Press

Ein Gastbeitrag der Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht in der Tageszeitung "Welt" sorgte für Schlagzeilen. Der Vorwurf: Sie schüre Homo- und Transphobie. Die Co-Fraktionsvorsitzende ihrer Partei im Bundestag wehrt sich entschieden gegen die Vorwürfe.

In einem Gespräch mit Heiner Bäther, Mitglied im Landessprecherrat der linken LAG queer in NRW, spricht Wagenknecht von einem perfiden Vorwurf und betont, dass sie schon immer eine Vorkämpferin in Sachen Gleichberechtigung war.

