Realitätscheck: Die Panikmache britischer Medien vor der WM und die russische Wirklichkeit (Video)

Quelle: www.globallookpress.com © Global Look Press Gut gelaunt: Englische Fußballfans vor dem Stadion in Nischni Nowgorod.

Vor der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland kursierten in den britischen Medien wilde Geschichten. In der Stimmungsmache gegen Russland schien kein Unsinn zu weit hergeholt, um nicht doch den britischen Zuschauern serviert zu werden.