"Black Panther" – Ein schwarzer Superheld erhitzt die Gemüter (Video)

Quelle: Reuters © Reuters Der Hauptdarsteller Chadwick Boseman während der Premiere von "Black Panther" in London am 8. Februar 2018.

In Nordamerika hat "Black Panther" den besten Februar-Start eines Films aller Zeiten hingelegt - und auch in Deutschland feiert der Superhelden-Film einen starken Auftakt. Doch in den USA tobt mittlerweile ein Kulturkampf zwischen Schwarz und Weiß wegen des Films.