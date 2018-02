Kongress in Berlin: Sind wir bereit für Künstliche Intelligenz? [Video]

Beim Kundenservice wird Künstliche Intelligenz (KI) schon längst eingesetzt. In der Medizin kann KI die Lebensdauer eines Schwererkrankten vorhersagen. Auch in der Verbrechensprävention schreitet der Einsatz von KI voran.

Um diese Themen drehte sich der Safer Internet Day, der unter dem Motto „Künstliche Intelligenz – Dein Freund und Helfer?“ am 6. Februar in Berlin stattfand. Dort wurde zwar nicht unterschlagen, dass KI auch Risiken in sich birgt, doch näher wurde darauf nicht eingegangen. Sind wir also bereit für die Künstliche Intelligenz? Laut einer von bitkom durchgeführten Umfrage gebe es in der deutschen Bevölkerung eine hohe Akzeptanz für KI. Doch diese Analyse hat ihre Schwächen, wie RT Deutsch-Reporterin Maria Janssen feststellen musste.