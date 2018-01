RT-Chefredakteurin Simonjan: US-Maßnahmen gegen RT sind diskriminierend und heuchlerisch [Video]

© Global Look Press

RT-Chefredakteurin Margarita Simonjan schilderte gegenüber Associated Press, welche Folgen die Einstufung von RT als „ausländischer Agent“ auf die Tätigkeit des Medienunternehmens in den USA hat – sowohl für dessen Ruf als auch für die betroffenen Journalisten.

Simonjan spricht auch die kommerziellen Schwierigkeiten an, die die Registrierung als ausländischer Agent mit sich bringt. Sie vergleicht außerdem den Umgang mit ausländischen Medien in Russland und den USA. Die in den Vereinigten Staaten gegen RT eingeleiteten Maßnahmen seien diskriminierend, deren Begründung heuchlerisch.

