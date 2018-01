"Ungeschicktes Flirten ist kein Verbrechen" – Catherine Deneuve erzürnt französische Feministinnen

Die Schauspielerin Catherine Deneuve und weitere Frauen warnen in der #MeToo-Debatte vor einem "Klima einer totalitären Gesellschaft".

heißt es in einem Gastbeitrag, der am Dienstag von der französischen Zeitung Le Monde veröffentlicht wurde.

Laut Le Monde wurde der Text unter anderem von der französischen Schriftstellerin Catherine Millet verfasst. Unterschrieben haben demnach insgesamt rund 100 Frauen, darunter etwa Künsterinnen, Wissenschaftlerinnen, Journalistinnen und auch Catherine Deneuve.

Die #MeToo-Debatte um Sexismus und sexuelle Übergriffe kam ins Rollen, als im Oktober Vorwürfe gegen Hollywood-Mogul Harvey Weinstein bekannt wurden. Die Diskussion habe legitimerweise Bewusstsein geschaffen für sexuelle Gewalt gegen Frauen, heißt es in dem nun veröffentlichten Gastbeitrag, das sei notwendig gewesen. Der Text verteidigt jedoch "eine Freiheit, jemandem lästig zu werden, die für die sexuelle Freiheit unerlässlich ist".

#MeToo habe in der Presse und den sozialen Netzwerken eine "Kampagne der Denunziation und öffentlicher Anschuldigungen" ausgelöst – die Beschuldigten seien auf eine Stufe mit sexuellen Aggressoren gestellt worden, ohne antworten oder sich verteidigen zu können.

Mit ihrer Aktion rief der Filmstar Catherine Deneuve (74) prompt französische Feministinnen auf den Plan, die sie kritisieren.

heißt es in einer Antwort der Aktivistin Caroline De Haas (37), die von rund 30 Frauen unterschrieben wurde und am Mittwoch beim Nachrichtenportal Franceinfo erschien.

Dieser Gastbeitrag ist ein bisschen der lästige Kollege oder der anstrengende Onkel, der nicht versteht, was gerade passiert", schrieb De Haas in ihrer Erwiderung.

Flirten und Belästigung seien nicht einfach eine Abstufung, sondern in ihrer Natur verschieden. Die frühere Ministerin und Präsidentschaftskandidatin Ségolène Royal (64) bezeichnete es auf Twitter als "schade, dass unsere große Catherine Deneuve sich diesem bestürzenden Text anschließt". Die #MeToo-Debatte um Sexismus und sexuelle Übergriffe war ins Rollen gekommen, als im Oktober Vorwürfe gegen Hollywood-Mogul Harvey Weinstein bekanntwurden.

In Deutschland hatte schon die Schriftstellerin Thea Dorn ähnlich argumentiert wie jetzt Catherine Deneuve. In einem Interview mit Deutschlandfunk Kultur sagte Dorn zu der aktuellen Debatte:

Wenn wir jetzt anfangen in der Kunst alle, die salopp gesagt Arschlöcher sind, herauszuschneiden, dann fürchte ich, dass es in unseren Bibliotheken, in unseren Museen, in den Kinos wahnsinnig leer wird.